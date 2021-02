K vážné dopravní nehodě došlo v neděli odpoledne u Krabčic na Litoměřicku. Při havárii osobního auta se zranila matka a její dvě malé dcery.

Pro čtyřletou dívenku, která utrpěla těžké zranění, přiletěl vrtulník pražské letecké záchranné služby, šestiletou dívku s matkou odvezla do nemocnice sanitka. Všechny tři do Thomayerovy nemocnice v Praze. Podle prvotních informací matka se starší dcerou utrpěly lehčí zranění, potvrdit to mají vyšetření ve zmíněné nemocnici.