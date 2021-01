K události došlo na sjezdu u dálnice D8. K místu vyjeli policisté, hasiči a zdravotníci, kteří povolali vrtulník.

"Jedna osoba utrpěla středně vážná zranění. Pro vyloučení vážnějších zranění byla letecky transportována do ústeckého traumacentra," řekl Deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník. Další osoby byly zraněny lehce. O tři se postarala litoměřická nemocnice, o jednu roudnická.



Podle policie byly po nehodě dvě osoby zaklíněné. Na místě zasahovala hasičská jednotka ze stanice Roudnice nad Labem. Co nehodu zavinilo, se ještě neví. "Je to předmětem vyšetřování," uvedla krajská mluvčí Policie ČR Šárka Poláčková.