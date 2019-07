Po střetu osobního a nákladního vozidla zemřel řidič osobního vozidla, další lidé ve vozidle byli zraněni také. Řidič z nákladního vozu vyvázl bez zranění.

Okolnosti a příčiny nehody jsou předmětem dalšího šetření litoměřických policistů. Policie ČR žádá případné svědky, kteří by mohli k uvedené nehodě uvést jakékoli informace, a také řidiče, kteří mají ve svých vozidlech palubní kamery a projížděli v době od 11 do 12 hodin po komunikaci I. třídy mezi obcemi Lovosice a Most, aby se přihlásili přímo litoměřickým policistům na tel č. 974 436 445 (v pracovní dny 7-15 hod.), případně na linku 158.

(pk)