Sice policie v 1. pololetí letošního roku v litoměřickém okresu vyšetřovala 743 nehod, ale jenom minimum zavinili řidiči pod vlivem alkoholu.

Alkohol za volantem - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Alkohol u viníka do 0,24 promile policisté zjistili u 2 řidičů, do půl promile u 4, do 0,8 promile u 3 a v 1 případě měl řidič alkohol do 1 promile.