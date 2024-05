/FOTO/ Záchranné jednotky se v sobotu 4. května po poledni sjely do obce Horní Řepčice na Litoměřicku. Srazila se tam dvě osobní auta, ve kterých cestovalo celkem osm lidí. Čelní střet si vyžádal dva zraněné.

Vážná nehoda v Horní Řepčici. Sobota 4. května. | Foto: Deník/Karel Pech

K nehodě došlo před jednou hodinou odpolední na silnici I/15. Komunikace je zcela uzavřená, probíhalo vyprošťování osob z vraků a pokračuje vyšetřování a odklízení trosek. Provoz je odkloněn přes Soběnice.

„Příčiny čelního střetu vyšetřujeme, zatím nejsou známé. Při nehodě utrpěli zranění dva lidé,“ informoval policejní mluvčí Václav Krieger. Do péče lékařů, na ošetření či vyšetření, se dostalo podle zasahujících hasičů celkem sedm osob.

Podle aktuálních odhadů by se měla dopravní situace na místě vrátit do normálu do čtvrté hodiny odpolední.