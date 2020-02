Na místě zasahovali roudničtí hasiči. "Auto je v příkopu, cestovali v něm čtyři lidé. Zasahuje vrtulník letecké záchranné služby a sanitka. Silnice je uzavřena," uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Automobil sjel mezi Rohatci a Roudnicí nad Labem do příkopu a narazil do stromu. Při nehodě utrpěla starší řidička těžké zranění, kterým jí vrtulník transportoval do ústecké Masarykovy nemocnice. Ve voze cestovaly také tři děti. Ty s lehkými zraněními převezla záchranka do litoměřické nemocnice.

Podle informací z místa nehody postihly řidičku zřejmě zdravotní potíže a již několik desítek metrů jela s vozidlem v protisměru než narazila do stromu.