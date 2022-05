Před 11. hodinou dopoledne je provoz na trati zastaven. "Probíhá pokus o zajištění náhradní autobusové dopravy," informovaly České dráhy s tím, že provoz by se mohl vrátit do normálu nejpozději do 12.30 hodin.

Neštěstí by mohlo ovlivnit rychlíkové spoje Berliner, Krušnohor, Labe a několik spojů běžné osobní přepravy. Prozatím byly odřeknuty spoje Os 6911 a Os 6910 mezi Bohušovicemi a Hrobcemi, a Os 6947 a Os 6948 mezi Bohušovicemi a Roudnicí.