Policie uzavřela krátce po 16. hodině v sobotu 27. listopadu silnici I/15 z Lovosic na Most přes Třebívlice. Kvůli dopravní nehodě dvou osobních aut na křižovatce u vinařství v této obci.

Vrtulník Letecké záchranné služby. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Na místo přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby. Do nemocnice přepravil osobu, která měla pravděpodobně ještě před nehodou náhlou zdravotní indispozici. "Sanitky z místa odvezly další dvě osoby s lehkým zraněním do litoměřické nemocnice," uvedl mluvčí záchranky Prokop Voleník. Jak k nehodě došlo, to nyní prošetřuje policie.