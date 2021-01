K nehodě tří osobních aut došlo v úterý 19. ledna okolo 13. hodiny na křižovatce silnic I/15 a III/00817 u Sulejovic na Lovosicku.

Dopravní nehoda u Sulejovic | Foto: Deník/Karel Pech

Omezení pro projíždějící řidiče by podle informací policie mělo trvat přibližně do 15 hodin. Dvě osoby byly lehce zraněny, jednu transportovali zdravotníci do litoměřické nemocnice na vyšetření.