Při tragické nehodě u Vrbic zemřeli dva lidé. Zasahovaly dva vrtulníky

/FOTO/ Nehoda s tragickými následky se odehrála ve středu 10. června před 11. hodinou u Vrbic nedaleko Mšeného-lázní.

Dopravní nehoda s dvěma úmrtími se stala ve středu před polednem u obce Mšené Lázně. Osobní vozidlo narazilo do stromu, při nehodě zemřeli dva muži přes čtyřicet let a těžce zraněnou ženu přepravil vrtulník do Ústecké Masarykovy nemocnice. | Foto: Deník / Karel Pech