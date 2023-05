Dopravní policisté v Litoměřicích šetří okolnosti dopravní nehody, ke které došlo v úterý 2. května nedaleko místní základní umělecké školy. Řidič tam na přechodu srazil chodce a ujel.

Policisté šetří okolnosti dopravní nehody u litoměřické umělecké školy. | Foto: Policie ČR

Událost se odehrála zhruba v 9.30 hodin v Masarykově ulici. Na přechodu tam automobil srazil chodce. Policisté zatím vědí pouze to, že mělo jít o bílý vůz. „Měl přijet ve směru od centra a pokračovat k ulici Pokratická. Neznámý řidič z místa nehody odjel, aniž by splnil ze zákona danou povinnost při účasti na dopravní nehodě," uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Policie hledá v této souvislosti případné svědky a samozřejmě i řidiče vozidla, které se do kolize dostalo. „Na policii se mohou také obrátit řidiči, kteří disponují ve svých vozidlech záznamovým zařízením a poskytnutím by tak mohli přispět k řádnému objasnění věci, nechť se ozvou policistům na lince 158 nebo přímo na Dopravní inspektorát Litoměřice na číslo 974 436 250 – 251, a to v pracovních dnech mezi 7. a 15. hodinou," doplnila s poděkováním mluvčí.