Okamžitě začal s dalším mužem a poté zdravotní sestrou s první pomocí. Poté použil ze služebního vozidla automatický defibrilátor, který muže přivedl zpět k životu. Do příjezdu záchranky a příletu vrtulníku letecké záchranné služby z Ústí nad Labem pokračovali dále v resuscitaci.

Muže poté záchranáři napojili na přístroje a letecky ho dopravili do ústecké nemocnice. Podle dalšího strážníka z Libochovic Mariana Petržilky to nebylo poprvé co policisté defibrilátor použili a zachránili tak lidský život.