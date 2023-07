Dva osobní vozy a dodávka se srazily ve čtvrtek 20. července odpoledne u obce Hoštka nedaleko Štětí. Jeden člověk při události utrpěl zranění.

Kolize dvou osobních vozů a dodávky u Hoštky | Foto: HZS Ústecké kraje

Dopravní nehoda se odehrála na silnici 261 krátce po třetí hodině odpoledne. Po kolizi jeden automobil skončil mimo silnici, druhý sice na ní, ale koly vzhůru.

„Při nehodě byl jeden člověk zraněn. Poskytli jsme mu předlékařskou pomoc a předali jej zdravotnické záchranné službě," konstatovali zasahující hasiči, kteří po péči o člověka převrátili auto na kola a uklidili vyteklé provozní kapaliny.

Kolize dvou osobních vozů a dodávky u HoštkyZdroj: HZS Ústecké kraje

Uzavírka komunikace by měla podle odhadů policie trvat do zhruba 17.15 hodin. Do té doby bude probíhat vyšetřování nehody a odklízení trosek.