Tragické ráno zažila v úterý 2. března dálnice D8 na rozhraní Litoměřicka a Ústecka. Záchranné složky musely vyjet ke dvěma těžkým nehodám kamionů.

Kamion na dálnici D8 čelně narazil do portálu tunelu Prackovice. Úterý 2. března | Foto: Deník/Karel Pech

K první události došlo ve směru na Německo kolem šesté hodiny ráno. Kamion čelně havaroval do konstrukce tunelu Prackovice. Řidiče i spolujezdce museli vyprostit hasiči. Jak uvedl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník, jednoho raněného odvezli do litoměřické nemocnice s lehčím poraněním. "Druhý účastník nehody utrpěl poranění těžká, transportovali jsme ho do ústeckého traumacentra," informoval.