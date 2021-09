Počet zraněných bude letos podle předběžného odhadu o něco větší než loni. Naopak méně řidičů policisté přistihli při nehodách pod vlivem alkoholu – přes 30, zhruba o 10 méně než loni do konce srpna.

Podle předběžných statistik dopravní nehodovosti v litoměřickém okresu letos od ledna do konce srpna eviduje policie 4 mrtvé, přes 20 těžce a zhruba 90 lehce zraněných.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.