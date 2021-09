Dopravní komplikace v místě potrvají podle informací policie přibližně do 16. hodiny.

"Došlo ke sražení seniora na skútru osobním autem. Muž byl převezen se středně vážným zraněním k vyloučení vážnějších zranění do litoměřické nemocnice," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Všechny složky Integrovaného záchranného systému vyrazily v sobotu 18. září před 14. hodinou do Jenčic na Litoměřicku.

