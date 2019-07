Opilá řidička kosila v pátek ráno svým automobilem jednu překážku za druhou. Hasiči a policisté vyjížděli v Litoměřicích před sedmou hodinou ranní k dopravní nehodě, která jen souhrou náhod neskončila fatálně.

Sedmačtyřicetiletá řidička Peugeotu se řítila po silnici směrem z Litoměřic na Terezín a několik desítek metrů před hotelem Helena vybočila doprava na krajnici, kde srazila velkou tabuli dopravního značení, poté se vrátila na silnici a před hotelem Helena narazila postupně do betonových sloupů oplocení, který zdemolovala, a poté ještě najela do stojanu s propanbutanovými láhvemi, které byly naštěstí prázdné a připravené na výměnu. Při nehodě se řidička lehce zranila a byla převezena na ošetření do litoměřické nemocnice.