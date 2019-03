Litoměřicko - K dopravní nehodě došlo před 21. hodinou poblíž obce Solany.

Mladý muž řídící Mercedes havaroval těsně za prudkou levotočivou zatáčkou směrem na Lkáň. Vylétl ze silnice do příkopu a převrátil se přes střechu automobilu. Oba mladíci jedoucí v autě byli těžce zranění. Spolujezdce záchranka přepravila na traumacentrum Masarykovy nemocnice do Ústí nad Labem a řidiče do nemocnice v Litoměřicích. Míru zavinění a škodu na místě šetřila dopravní policie.