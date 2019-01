Lovosice /FOTOGALERIE/ – V úterý po osmnácté hodině došlo na silnici z Lovosic na nájezd na dálnici D8 směr Praha k dopravní nehodě cisterny.

Slovinský řidič se pravděpodobně vyhýbal jinému vozidlu a při tomto manévru se dostal na podmáčenou krajnici. Poté, co se s ním utrhla, se převrátil do kukuřičného pole.



Nehoda se obešla bez zranění, ale způsobila obrovské dopravní komplikace. Kolony se táhly daleko za Lovosice a z druhé strany stála vozidla i na části dálnice u výjezdu směrem na Lovosice.



Další komplikace vznikly ve středu. Při odstraňování následků nehody byl totiž přečerpáván olej do náhradní cisterny a specializovaná firma kamion vyprošťovala. V té souvislosti se vytvořily kolony v několika směrech. Například odpoledne byla kolona z místa této nehody, přes Lovosice, směrem na Ústí nad Labem, až za Prackovice.



„Je to šílené. Kolona v podstatě stojí. Nevím, co mám dělat, protože kdybych se otočil a vrátil se do Ústí a do Lovosic bych jel přes Litoměřice, budu na tom stejně. Před Ústím je totiž další kolona,“ telefonoval do redakce LtD ve středu odpoledne jeden ze zoufalých řidičů, který v koloně uvázl.