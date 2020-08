Na Litoměřicku se o kočky stará kočičí domov Sluníčko v Dobříni u Roudnice nad Labem a s obdobnou situací se například potýká vznikající útulek Dogsy v Jestřebí, který spolupracuje se záchrannou stanicí Falco na Litoměřicku. „Nyní máme jeden telefon za druhým s prosbou o umístění nechtěných koťat, rekord byl příjem 12 kočičích mláďat v jeden den,“ nastínila situaci jedna z majitelek Veronika Slavíková.

Přitom řešení je snadné, a to kastrace koček. Přesto se stále najdou tací, především na venkově, kteří kastrovat nebudou. Snadnější a levnější varianta je prostě koťata usmrtit. Každý, kdo úmyslně odmítá kastraci koček, by se měl zajet podívat do čistě kočičího útulku, jak to vlastně funguje a vypadá, a tam by pochopil.

Jedním z nástrojů je osvěta, především vyvrácení nesmyslného tvrzení o tom, že kočka musí mít alespoň jednou za rok koťata. Další ideální nástroj představují kastrační programy. Finance na ně by měl poskytnout buď stát, nebo kraj, potažmo město. Časy, kdy se člověk pasoval na pána tvorstva, by měly skončit a je potřeba jednat ohleduplně vůči zvířecím tvorům. A těch pár stovek obětovat a přispět k pohodlnému životu své kočky. Vraždění rozhodně není humánní řešení a v tomto století by pro něj neměl být ani prostor.