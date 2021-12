Jen několik málo hodin před jejich plánovaným otevřením, kdy si tu první stánkaři už pomalu chystali své zboží, vláda konání vánočních trhů z obav před šířením koronaviru zakázala.

Je jasné, že řada lidí, která se na vánoční atmosféru trhů těšila, nesla nařízení s velkou nelibostí. A co teprve stánkaři, pro něž je prodej zboží na trzích hlavní obživou. Některá města v Ústeckém kraji i jinde po republice se sice rozhodla nařízení obejít, trhy přejmenovat a nechat je tak otevřené dál, ale to nic nemění na tom, že je to postup značně kontroverzní.

FOTO: Na hradě se konal zimní jarmark. Lidé mohli nakoupit vánoční zboží

Hlavně s ohledem na zdravotníky, kteří se na (zase už) přeplněných covidových jednotkách starají o těžce nemocné pacienty. Navíc si oproti prvním vlnám místo potlesku a chvály musí stále častěji vyslechnout nenávistné výlevy jedinců, kteří covid pokládají za rýmičku.

Na druhou stranu, zatímco vánoční trhy vládě vadí, plná obchodní centra nebo hospody, které se otevřeně hlásí k nekontrolování certifikátů o očkování či prodělané nemoci, zůstávají bez povšimnutí.