Ovšem vzepřelo se krajské město Ústí nad Labem, tam totiž těsně vyhrál Petr Pavel. Hlasovalo zde pro něj o 99 lidí více (dostal 50,11 %), než pro lídra hnutí ANO.

Právě do krajské metropole na severu vedla první cesta Petra Pavla na setkání s voliči po prvním kole voleb.

Pavel na Hrad, skandovalo Ústí. Na náměstí dostal kandidát vlastní Jezulátko

Bylo úterý a nic nenasvědčovalo, že půjde o možný volební zlom. I sám generál očekával, že dorazí na Kostelní náměstí pár desítek jeho podporovatelů. Jenže všechno bylo jinak. Náměstí se zaplnilo, jako při letním Ústeckém pivním jarmarku. Tolik lidí zde dlouho nebylo.

Když pak začala fotografie plná lidí kolem kostela se šikmou věží kolovat po sociálních sítích, vzbudilo to pozornost celé republiky.

Kdo tehdy na mítink dorazil, hovořil o elektrizující atmosféře, o kultivovaném projevu kandidáta na prezidenta a o lidech plných naděje.

Jinak než zbytek republiky. Ústecký kraj by na Hrad poslal Andreje Babiše

Nikdo to tehdy nečekal, a proto to mělo velký dopad na konečný výsledek voleb. Ústecká vlna dále pokračovala do Ostravy, Brna a vyvrcholila na Staroměstském náměstí.

A víte, kdo v Ústí tehdy provázel nového prezidenta? Na podzim nově zvolený ústecký senátor Martin Krsek. Ten v prvním kole voleb prohrál (stejně jako v Ústí Pavel) s kandidátem za ANO. V druhém kole už mu ale nedal šanci.