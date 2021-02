Trhy, jež se odehrávají venku na čerstvém vzduchu a stánky stojí, alespoň na těch litoměřických, od sebe dostatečně daleko, jsou totiž podle vládních odborníků asi krajně nebezpečné a riziko přenosu viru je tam zřejmě větší, než v nějakém „hyperkrámu“.

Podle vyjádření šéfa resortu průmyslu a obchodu Havlíčka, by koronavirová pauza neměla být pro trhy a prodejce problém, protože na stánkový prodej není ani vhodná roční doba. Ano, je zima, to ale přeci neznamená, že zelináři, ovocnáři, řezníci nebo sýraři nemají co prodávat. Je jasné, že vzhledem k ne úplně příznivému vývoji šíření koronaviru museli vládní činitelé „utáhnout šrouby“, ale proč si vybrali zrovna farmářské trhy?