Přímo v kněžišti visí nad hlavami Panen Marií závodní kolo. Jinde by to byl skandál, v Litoměřicích se to bez něj obejde. Jezuitský kostel, kde takové dílo vystavili, je totiž odsvěcený. Výstava současného umění vůbec není nejkontroverznější akce, která se tu kdy konala. Kostel pamatuje technoparty, módní přehlídku i závody BMX kol.

I když se to na první pohled zdá, výtvarník Jiří Černický kolem zavěšeným nad Pannami Mariemi na tento trend nenavazuje. Z jeho úvodní řeči na vernisáži nevyplynulo, že by o někdejším závodě kol v kostele věděl a jeho dílo ho komentovalo. Autor svůj artefakt naopak vysvětlil jako duchovní věc – že kola nad hlavami soch vytvářejí svatozář.

Duchovní odkaz k Noemově arše má i druhé nejvýraznější dílo výstavy: model lodi, moderně vybavený jako byt, zavěšený v prostoru jako hamaka. A k duchovní kontemplaci mají podle Černického lidi přivést i videoprojekce ryb na stěny kostela, k nimž jdou titulky s odkazem švédské klimatické aktivistky Grety Thunberg.

Tip Jaroslava Balvína: Básník Martin David má novou sbírku Za obloukem řeky Ogh

Výstavu byste měli vidět. 55letý Jiří Černický je ve světě umění výrazná persona. Vystavuje po celém světě a po celém světě si jeho díla kupují do soukromých i muzejních sbírek. Černického kariéra má přitom kořeny v severních Čechách: narodil se v Ústí a studoval na tamní pedagogické fakultě. Mluví se o něm i jako o členovi takzvaného „ústeckého okruhu" výtvarníků.

V kostele vystavuje také Černického manželka Michaela. Její obrazy působí velice žensky, skoro jako ruční práce. Do prostředí litoměřického odsvěceného kostela, který lidé vyhledávají i pro jeho unikátní podobu samotnou, práce Černické zapadnou tak, že si jich skoro nevšimnete. Jak popisují v galerii, její křehce působící obrazy pracují s prvky mizení a chybění.

I když má výstava křiklavé promo a na první pohled „boří modly“, opak je tedy pravdou. Zapadá to do trendu, který nedávno popsala Dana Veselská, nová šéfka Severočeské galerie výtvarného umění, pod níž kostel spadá. „Litoměřičáci si musí zvyknout, že kostel bude věnován výstavám, koncertům, věcem, které mají hlubší duchovní přesah,“ řekla ředitelka v březnu.

Komiksový tip Jaroslava Balvína: Přečtěte, pardon, prohlédněte si příběh opičáka

Bylo to na koncertu duchovní hudby a poutní mši, kdy galerie vyhlásila sbírku na revitalizaci kostela. Na transparentním účtu 6131854329/0800 je zatím 126 korun (ne, nevynechal jsem žádnou nulu). Většinu z jednotek darů spolkly poplatky bance. Možná by Litoměřičáci začali sypat, kdyby galerie udělala v kostele striptýz nebo zápas MMA. To tu ještě nebylo.

Na výstavu můžete denně

Na nově otevřené výstavě v Litoměřicích s názvem „Magické aktuality. Vzpoura lenochodů“ uvidíte díla Michaely a Jiřího Černických. Můžete se sem zajít podívat do 25. září. Otevírací doba je od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné je 25 korun, snížené 10, rodinné 50. Výstavu v kostele Zvěstování Panny Marie v Jezuitské ulici pořádá Severočeská galerie výtvarného umění.