A připomíná se, kolik peněz stát musí vynakládat na jejich penze. Marně si vzpomínám, kdy jsem slyšela o člověku v požehnaném věku v souvislosti s jeho moudrostí, zkušenostmi, aktivitou.

Jakmile odejde na odpočinek, jako by nebyl. Přitom jen tak na okraj připomínám, že prezident Zeman má 75 let, ombudsman Stanislav Křeček 81, Donald Trump jde do prezidentských voleb v 73, jeho rivalové Bernie Sanders a Michael Bloomberg v 78. Všichni mají za sebou úspěšnou kariéru a zdaleka neřekli poslední slovo.

To vše mi běželo hlavou při ovacích vestoje na počest Václava Hrubého (73), který zasvětil 42 let svého života Zámku Štiřín. Každý kámen, keř či obraz tam nese jeho otisk. Doslova platí, že bez Hrubého by tento půvabný areál nebyl.

V normálním státě by ho ministři zahraničí, pod něž zámek s unikátním arboretem patří, hýčkali a nechali ho v ředitelském křesle do posledního dechu. V Česku se ho už dva šéfdiplomaté (Jan Kavan a Karel Schwarzenberg) snažili zbavit. Teď se to povedlo Tomáši Petříčkovi z ČSSD zřejmě definitivně.

Jeho předchůdce Cyril Svoboda má za to, že za vším je snaha zámek v budoucnu privatizovat. Což by Václav Hrubý nikdy nedovolil. Proto mu jeho nástupce nabídl potupnou referentskou pozici. Zkrátka nejde o věk ani o výsledky hospodaření, ale o kšeft.