Sbohem plasty. Jednorázové nádobí míří do minulosti. A co zálohy na PET lahve?

To to trvalo. Chtělo by se říci k avizovanému konci plastových příborů, talířů, brček, kelímků, obalů na potraviny nebo i plastových vatových tyčinek. Zakázány budou s platností od července. Jejich zásoby ale obchodníci budou moci vyprodávat ještě celý rok.

Foto: Deník