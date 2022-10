Asi nebudu sám, kdo vnímá politickou kulturu ve vyšších patrech jako Augiášův chlév. Nedělám si iluze o tom, že by ani tolik opěvovaná první republika neměla své skandály. I tehdy politici brutálně zneužívali své postavení pro posílení vlastního ekonomického zisku a mocenského postavení, někteří lhali a jiní kradli. Tehdejší předseda Senátu Karel Prášek byl podezřelý, že podplácel politiky a pomocí Družstva hospodářských lihovarů, kde byl předsedou, se snažil ovlivňovat ceny lihu.

Přesto stále máme snahu vnímat vrcholové politiky, i přes všechny excesy, jako lidi, kteří by měli být jistým morálním kompasem udávajícím směr zbytku společnosti.

Senát, oheň v Českém Švýcarsku či armáda. Zeman si upravoval realitu podle svého

Pomiňme teď všeobecně profláklé prohlášení bývalého předsedy vlády, který plošně nařknul všechny občany z krádeže. Vždyť podle něj „všeci kradnů“. Je to stejné faux pas, jakého se dopustil bývalý stínový ministr za ČSSD Jan Mládek, když všechny podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné označil za parazity. Naposledy se v plošném urážení vyznamenal kandidát na prezidenta Josef Středula, který obvinil všechny samoživitelky z krádeží. Možná, že ze svého přiznaného platu 110 000 korun čistého některé z nich podporuje, aby je od trestného jednání uchránil. To nevím. Co ale vím je, že jeden každý takovýto urážlivý výrok zas a znova legitimizuje hrubost vysoké politiky.

Když podobné prohlášení zazní v hospodě, když mají chlapi „dvojku v žíle“ a plot z čárek na pivním lístku, lze nad opileckými řečmi mávnout rukou. Nechám na laskavém čtenáři, zda rozklíčuje autora následujícího citátu: „Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina této země má podprůměrný intelekt.“ Drobná nápověda: léta se pohybuje v nejvyšších sférách československé a následně i české politiky.

Vraťme se ale k nouzi, která podle pana Středuly nutí samoživitelky ke krádežím. Zemědělci na Litoměřicku nechávají na zemí hnít tuny jablek, protože je nemají komu prodat. Samosběr vynikajících jablek je na polovičních cenách než je koupíte v supermarketu a pokud se domluvíte na sběru padavčat na mošt, získáte kilo za pár korun.

Se samosběrem neváhejte, jablka začínají být víc na zemi než na stromech

Oběd v centru Litoměřic pořídíte pod 90 korun, a když důsledně využíváte supermarketových slevových akcí, dá se stále ještě nakoupit za rozumný peníz. Ceny energií skutečně rostou až brutálním tempem, přesto jsem díky zastropování zdražení zatím nepocítil.

Pointa je jednoduchá. Část našich politiků, těch vulgárních, sprostých a kohokoli urážejících, doslova přeřve ty slušné. Covid i agresivní Rusko nám do běžného života zasáhlo hodně stresujícím způsobem. To ale neznamená, že nejde najít řešení. Ovšem buzení strachu, nadávání a urážky mezi ně nepatří. To jsou metody diktátorů, nebo lidí po diktátorské moci toužících.