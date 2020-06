Například v Trnovanech je v ohrožení oprava hlavní silnice a přechodů a místní se tam možná nedočkají ani nové autobusové zastávky. V Libkovicích pod Řípem už s očekáváním ztráty příjmů raději stopli plánovanou rekonstrukci sokolovny. Starostové v některých vsích budou letos nejspíš rádi, že jim zbude aspoň na nutné výdaje, jako je svoz odpadů nebo zajištění veřejného osvětlení.

Přislíbená kompenzace v podobě navýšení dotací (zatím ještě v podobě per huba) také mnoho starostů neuklidnila. Obce totiž nemají záruku, že by na ně vůbec dosáhly, nebo aby se stát při jejich případném vypsání trefil do jejich skutečných potřeb.

Pokud už se vláda sama rozhodla o vyplácení kompenzačních bonusů, měl by náklady na ně nést jen stát a ne obce. Takto to neprávem odnesou jejich obyvatelé.