Nově stanovené hranice navíc rozdělily rodiny nebo páry, které se nyní nemohou vídat. Přes všechny nepříjemnosti je však patrné, že takové razantní omezení pohybu význam má. Například počty nově nakažených na už bezmála měsíc uzavřeném Trutnovsku se postupně začínají snižovat a zdravotníci z tamní nemocnice hlásí i úbytek covidových pacientů.

Stejně jako v jiných okresech, ani na Litoměřicku není ale situace stále dobrá. Litoměřická nemocnice se nyní blíží stavu maximální obsazenosti lůžek intenzivní péče, na kterých leží stále mladší pacienti s vážným průběhem koronaviru.

„V tuto chvíli jsou lůžka intenzivní péče zaplněna zhruba na 95 procent,“ sdělil před několika dny předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák. I přes nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu se však nemocnici stále daří poskytovat péči všem, kdo ji potřebují. Pokud by tvrdé restrikce nepřišly, dalo by se očekávat, že další značný nárůst pacientů by nemocnici i zdravotníky dostal na hranu.

Tolik očekávané světlo na konci tunelu v boji s covidem ukáže až rozsáhlé testování a očkování. Než se tak stane, je odpovědnost na každém z nás. Obcházení a nerespektování pravidel žádný posun přinést nemůže.