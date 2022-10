Zaznamenali jste souvislost, že za prudký nárůst malárie v Kostarice a Panamě může prudký úbytek tamních obojživelníků? Pokud ano, je to skvělé, neb jde o zprávu opravdu důležitou. A to nejen pro Kostaričany.

Státy NATO obkličují Švýcarsko. To s tím na rozdíl od Ruska nemá problém

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) usmrtila malárie v roce 2019 zhruba 409 000 lidí a téměř 229 milionů se jí nakazilo. Cokoli co zbrzdí její fatální dopad je důležité. Obojživelníci pojídají larvy komárů, kteří, pokud skončí v žaludku některého z nich, se pak nemohou na šíření malárie podílet. Prokázaná souvislost je jednoznačně dobrou zprávou. Prokázaný úbytek obojživelníků naopak. V minulosti se malárie vyskytovala i na našem území, oficiálně se Československo stalo zemí bez malárie až roku 1956, takže vzhledem ke klimatickým změnám má zpráva z Kostariky jednoznačně význam i pro nás.

Souvislost mezi kostarickými žábami a malárií oznámil světu Environmental Research Letter 20. září 2022. Ne, že by se zpráva v českých médiích neobjevila, ale rozhodně nepatřila k těm nejčtenějším. Do kapsy ji strčila kterákoli lokální vražda. Tak to prostě je. Lidi v novinách moc netouží po vědě, vzdělání, složitých souvislostech. Pokud bych chtěl parafrázovat slavný projev Winstona Churchilla, tak stačí krev, pot a slzy. A my dělníci slova jim je dodáme. Aby ne, když média potřebuj čtenost a krev je žádaná. O přírodní vědy se lidé ve zvýšené míře zajímali během koronavirové pandemie, což vzrostlo zejména v době, kdy se informování o virologii chopili zpěváci, zubař nebo ruská dezinformační úderka.

Na naše přetopené byty nám nikdo sahat nebude

Krásným příkladem, jak filmy a dramatické zprávy převálcují fakta, je prudký nárůst galeofobie, tedy strachu ze žraloků. „V newyorském metru je pokousáno víc lidí jinými lidmi než žraloky v oceánu. Květináče padající z okenních parapetů zabíjejí více lidí než žraloci. Stejně tak selfie: při honbě za dokonalou fotografií byste se měli více bát pádu z útesu než útoku žraloka,“ napsala Caitlin McDermott-Murphy v materiálu pro Harvardskou univerzitu. Přesto stále lezeme na okraj útesu s přáním „vyfoť mě“ a nebojíme se pokousání v metru. Ovšem co kdyby se v oceánu objevila nad hladinou hřbetní ploutev? Na vině jsou samozřejmě Čelisti a média zuřivě informující o jakémkoli žraločím útoku právě proto, že vědí, jakou čtenost článek sklidí.

Až budete číst zase o nějaké vloupačce, mrkněte se i na nějaký materiál o vědeckém objevu. Nebo alespoň na nějakou pozitivní novinku. Ať máme důvod takové věci vyhledávat a psát.