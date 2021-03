„Mrtvý luňák ležel na poli a jeho pozice se zaťatými pařáty naprosto jasně ukazovala na otravu,“ popsala psovodka České společnosti ornitologické Klára Hlubocká, která pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech od roku 2017.

Na Litoměřicku nebyla v souvislosti s útokem na volně žijící zvířata za poslední roky poprvé. Na podzim před dvěma lety ohledávala okolí místa, kde byla nalezena otrávená káně lesní a posléze i liška. Ve stejném roce tu někdo navíc postřelil orla mořského, který následně uhynul. Jeden z nejrozsáhlejších případů se tu odehrál v roce 2013, kdy tu bylo nalezeno několik desítek zastřelených nebo otrávených dravců.

Samozvaní ředitelé krajiny, kteří otrávené návnady do přírody úmyslně nastražují nebo na zvířata útočí jiným způsobem, by si měli uvědomit, že krajina a v ní žijící tvorové jim nepatří. Bohužel přes jejich patrné mentální narušení, to však nedokážou.

Snad by pomohlo, aby se tyto odporné činy dařilo ve větší míře objasňovat a viníky velmi přísně trestat. Zkrátka na hrubý pytel, hrubá záplata.