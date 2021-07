Hynek Dlouhý | Foto: Deník

Často slyšíme, jak je ta dnešní mládež zhýčkaná, pracovat moc nechce, je vybíravá a podobně. Kdo to tvrdí, měl by si udělat čas a zajet na chvíli do Českých Kopist na Litoměřicku. Na jednom z tamních polí jistě potká partu mladých lidí, studentů. A budou makat, trhat, sázet, čistit, co je potřeba. A zadarmo. Jako dobrovolníci.