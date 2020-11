Distanční výuka leckdy přidělává vrásky i rodičům s jedním školákem. V dětských domovech či v Klokáncích se starost s domácí výukou násobí počtem dětí, které jsou různě staré a chodí do různých škol. Náročné časy teď proto při výuce na dálku zažívají i vychovatelé v domovech v Litoměřicích a v Dlažkovicích.

Foto: Deník

Za normálních okolností chodí většina na směny až po poledni, kdy se děti vrací ze škol. Nyní musí do práce už ráno a odpoledne pokračují. „Nezbývá nám, než to skloubit. I naši vychovatelé mají často doma malé děti, které se nyní učí distančně,“ upozornila ředitelka litoměřického dětského domova Radka Badinková. To však není jediný problém, se kterým se tato zařízení potýkají.