Na polích a v sadech by mohli pomoci nezaměstnaní

Pandemie koronaviru a s ní spojené vládní nařízení o uzavření hranic nepřidělalo vrásky jen českým pendlerům, kteří do ciziny míří za výdělkem, ale také některým tuzemským firmám. Zahraniční pracovníci, a to ti z Východu, budou totiž chybět naopak u nás. A to v odvětvích, kam se místní pracovníci ať už kvůli nižší výplatě nebo kvůli těžké fyzické práci příliš nehrnou.

Foto: Deník

Na pole a do sadů na Litoměřicku každoročně dorazí pomáhat se sklizní stovky lidí z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska nebo Slovenska. Jejich ruce teď budou farmářům citelně chybět a to nejen při sklizni prvního ovoce a zeleniny, ale také při zavádění chmele. „Zahraniční dělníky z Ukrajiny, Rumunska a Bulharska máme nasmlouvané už delší dobu, každý rok jich potřebujeme zhruba dvě stě. První brigádníci by měli přijet v druhé polovině května, pro sklizeň dýní v červenci,“ svěřil se zemědělec z Oken Otakar Trojáček. Zemědělci na Litoměřicku hledají zahraniční dělníky. Zavřely se jim hranice Přečíst článek › Bez pomoci slovenských studentů nebo pracovníků z Bulharska se zase při drátkování chmele neobejdou v liběšickém družstvu, kde s pracemi na chmelnicích chtěli začít už koncem dubna. Sklizeň je ohrožená také v sadech okolo Klapý. „Bez brigádníků ze zahraničí to nezvládneme. Chtěl bych proto vyzvat nezaměstnané, aby nám přijeli pomoci,“ vzkázal ředitel tamního zemědělského družstva Otakar Šašek a naznačil tak možné řešení nadcházející personální krize v zemědělství. Pokud tedy dojde na nejhorší a navíc dovoz zeleniny a ovoce ze zahraničí ještě poklesne, budeme muset začít být více soběstační, jinak nás čeká velký problém. Samozřejmě nelze nikoho do práce nutit, šlo by jí však například podmínit například vyplácení dávek v plné výši. Muž s koronavirem z litoměřického domova zemřel. Nákaza nebyla hlavní příčinou Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu