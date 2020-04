Zdravotní procházky se změnily na hromadný útok na turistické cíle

Tak jsme na to vyzráli. Jako by snad žádná karanténa neplatila. Procházky v přírodě nám vláda povolila, tak proč sedět doma. A protože „za barákem“ už to známe, vyrazíme na nějaký zajímavý více či méně vzdálený oblíbený turistický cíl.

Radobýl, Říp, Hazmburk, Kalvárie. To jsou jen některá známá místa v regionu, které se teď každý víkend zaplní výletníky. Podle odhadů je jich snad více, než za časů před koronavirem. „Zítra má být opět krásně, nezapomeňte nepřijít na Říp,“ vyzvali uplynulou sobotu provozovatelé turistické chaty na Řípu lid prostřednictvím sociálních sítí. Předchozí víkend tam totiž dorazilo tolik turistů, že na památné hoře musela zasahovat policie. Z aleje pod vrcholem se stalo jedno velké parkoviště a davy přírody chtivých lidí se hrnuly vzhůru do kopce. Ochrana veřejného zdraví byla rázem tatam. Rozhodně tímto nechci nikomu zakazovat vycházky, ale i na Litoměřicku a Podřipsku se dá vyrazit na místa, kde za slunné soboty nepotkáte ani živáčka. Místo hromadného útoku na jeden konkrétní cíl, který známe už ze školních výletů, si lze najít trasu, kde se nával očekávat nedá. Pokud tohle někdo nezvládne, tak ať radši zůstane doma. OBRAZEM: Pěkné počasí lákalo na procházky po Českém středohoří Přečíst článek ›

