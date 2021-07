Architektonicky cenným a urbanisticky velmi působivým unikátem se může pochlubit malá vesnice Zahořany, jež je místní částí Křešic. Tamní kostel Nejsvětější Trojice se samostatnou zvonicí stojící na malém návrší je výraznou dominantou širokého okolí. Při pohledu z dálky působí jeden z nejstarších barokních kostelů v Ústeckém kraji vcelku uhlazeným dojmem. Pohled zblízka však úsudek rychle změní.

Opadaná omítka i zdobné prvky fasády, praskliny či rozbité výplně v oknech. Ani uvnitř to není lepší. Popraskaná je i hlavní klenba kostela. Ještě před lety reálně hrozilo, že z památky zůstanou jen ruiny a vesnička o svou dominantu nadobro přijde.

S tím se však ochránci památek v čele se spolkem Pro Zahořany nechtěli smířit a začali hledat podporu pro jeho záchranu. Ta se díky dárcům a nezištné aktivitě spolku při získávání dotací daří a svatostánek se pomalu opravuje.

Potrvá to jistě ještě několik let, než bude kostel opět sloužit svému účelu, z nejhoršího je však venku. Spolků jako je ten zahořanský a lidí, kteří v něm působí, by bylo potřeba více.