Kromě podpory od státu, na kterou však ne všichni postižení dosáhnou, se do jejich záchrany pustila také některá města v okrese. Například v Litoměřicích odpustí město nájem těm živnostníkům, kteří podnikají v městských prostorách a musí být během vládních opatření zavřeno. Těm ostatním radní slíbili deset tisíc korun.

Ve městě navíc vznikl projekt, který chce propojit lidi s místními podnikateli. Prostřednictvím webu Liťák si pomáhá mohou živnostníci nabídnout vouchery na své služby či zboží, které si zájemci dopředu zaplatí a vyberou si je až to situace dovolí. Chystá se také e-shop s artikly místních a lokálních prodejců.

Aby se krizí dotčení podnikatelé zvládli oklepat co nejdříve, je třeba, aby je podpořilo co nejvíce jednotlivců. Užitek z toho budou mít ve výsledku všichni. Živnostník na pracovním úřadě znamená větší náklady pro stát a ten se je bude snažit někde získat. Ze zkušeností víme, že to bude nejspíš z kapes lidí.