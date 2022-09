Je to pár měsíců, co jsem sondoval u litoměřických politiků, jestli v kampani opráší nemocnici. Záměr jejího převodu obrátil město před třemi roky naruby. „Nemocnice je vyřešená, v kampani nebude,“ odpovídali. I lidé z Našich Litoměřic. Ty přitom založili právě zdravotníci, kteří chtěli špitál dál pod městem.

Zdroj: DeníkNemocnice v kampani skutečně skoro nerezonovala. Ale Naše Litoměřice volby skoro vyhrály. Stejně jako celkový vítěz voleb ANO mají 7 mandátů. Sázel bych, že tak výrazně uspěly hlavně díky vzpomínce voličů, jak se jejich lidé angažovali v „kauze špitál“. V kampani to ani nemuseli moc připomínat.

Zdravotníci se tehdy přeli hlavně s ODS, která v těchto volbách skončila až třetí. A strana už v neděli oznámila, že po letech vládnutí půjde do opozice. Asi si neuměla představit spolupráci s někým, kdo má na věci tak odlišný pohled. ODS tím trochu zavařila hnutí ANO. Aspoň pokud si jako kormidelník jednání dělalo iluze, že by to „uhrálo“ s širokou koalicí.

Ostrý střih na spadnutí. ODS jde do opozice, ANO jedná s Našimi Litoměřicemi

Naše Litoměřice jsou v komunální politice skoro úplnými nováčky. A tak pokud to nakonec skutečně dají dohromady s ANO, bude větší tíha zodpovědnosti za bezproblémové fungování města na už zavedenějším hnutí. Bude muset odpovídat nejen za své případné přešlapy. Ale i za ty, kterých by se mohly dopustit Naše Litoměřice.