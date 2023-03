Anglický plnokrevník zmizel ze stájí v Krabčicích. Policie hledá koně i pachatele. | Foto: se svolením Policie ČR

Dovolte mi propojit na první pohled dvě nesouvisející informace. Za prvé: čečenský vůdce Ramzan Kadyrov se dlouhodobě těší podpoře ruského prezidenta Vladimira Putina. Dokonce sedmnáctiletý syn čečenského vůdce si pro požehnání ke svatbě šel do Moskvy. To jen jako dokreslení faktu, že tito dva muži k sobě mají opravdu blízko.

Za druhé: Miloš Zeman se Putinovi snažil zalíbit slovy, že novináři by se měli likvidovat; a po české BIS chtěl jména ruských agentů. Vnucuje se spekulace, že v Praze by tato jména nezůstala. Zeman přitom dlouhodobě BIS veřejně dehonestoval. Mimochodem je to tentýž Miloš Zeman, který zpochybňoval úlohu Ruska při výbuchu ve Vrběticích, jež stál život dvou českých občanů, a který prohlásil okupaci Ukrajiny za občanskou válku.

První oběť sankcí. Hřebec Zazou má hodnotu deset milionů dolarů, tvrdí Kadyrov

Jak spolu souvisí fakt, že u nás byl "deponován" Kadyrovův anglický plnokrevník a Zemanovy proruské postoje? Na první pohled nijak. Ovšem nedejte na první dojem. Postoje prezidenta republiky jako vrcholného představitele země jsou široce mezinárodně interpretovány. Není divu, že si je Putinovi muži, mezi které Kadyrov patří, vykládali téměř jako pozvánku. Důkazem budiž i obrovské majetky, které u nás ruské firmy i jednotlivci vlastní. Měl je tady třeba místopředseda vlády leningradské oblasti Sergej Charlaškin nebo petrohradský politik Igor Vysockij, zastánce tvrdé ruky a invaze na Ukrajinu. Svůj majetek tady měl i další, tentokrát čečenský oligarcha, který měl v Česku deponován svůj majetek - Ramzan Kadyrov. Zmrazení majetku v rámci protiruských sankcí, které se týkalo i jeho koně, se ho bezesporu nemile dotklo.

Čečenská mafie, která má v Česku dlouhou historii a hluboké kořeny, je nelítostná a krutá, byť podle tajných služeb už byli Čečenci převálcováni jinými cizojazyčnými mafiánskými skupinami. To ale neznamená, že by u nás neměli kontakty a vyšlapané cestičky. Prostředí zločinu je pro mafiány pracovním a ukrást koně pro Kadyrova, v jejich vnímání možná "vrátit ho", by mohla být zajímavá, a kdo ví, možná i prestižní zakázka.

Insider o odvozu Kadyrovova koně: Vzali si ho zpátky, šli brankou, nezamyká se

Ukradený kůň nebyl nijak levná záležitost. Podrobnější popis zveřejnila policie na svých stránkách: „Neznámý pachatel měl odcizit koně plemene anglický plnokrevník ze stáje v Krabčicích, kdy v prostorách pro ustájení koní odstranil z posuvných dveří jistící řetěz s karabinou a chovného hřebce odvedl. Šestnáctiletý hnědák má na čele znak ve tvaru nepravidelné hvězdy bílé barvy a část pravé zadní nohy pod spěnkovým kloubem je rovněž barvy bílé. Hodnota chovného zvířete je vyčíslena bezmála na 400 tisíc korun.“

To, že se u nás krade, není žádným překvapením. To, že se ztratil kůň čečenského vůdce v zemi, kde na Hradě sídlil proruský prezident, vlastně taky ne.