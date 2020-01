Jako první vyrazili na Nový rok mezi lid koledníci charity z podřipské metropole. Jejich cesta nemohla vést jinam, než na posvátný Říp. O koledu nouzi neměli, hora totiž byla plná lidí, kteří se tam vydali na novoroční výstup. Což je dobře.

V době, kdy sociální služby obrací každou korunu, se hodí každý peníz navíc. A mnoho poskytovaných služeb je odvislých právě od výše darů lidí. Jen při loňské sbírce se charitám v Litoměřicích, Roudnici nad Labem a v Lovosicích podařilo vybrat více než půl milionu korun. V celé litoměřické diecézi to pak bylo více než tři miliony korun.

Význam Tříkrálové sbírky není nutné více objasňovat. Vybrané peníze pomohou nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka, rozdělená podle diecézí, probíhá.

Je obdivuhodné, jak v převážně v ateistickém Česku je církví pořádaná Tříkrálová sbírka tak úspěšná. V náboženské tradici je svátek Tří králů vyvrcholením Vánoc. Mnoho lidí ani netuší, proč tři mudrcové na dveře navštívených domů píší značku K+M+B a co vlastně znamená. Není však důležité, zda je někdo věřící, či ne. Podstatné je, že lidé dokáží pomoci, alespoň přispěním malé částky těm, kteří to potřebují více. A i autorka komentáře, hlásící se leda tak k víře rytířů Jedi, ráda pustí nějakou korunu, když je to pro dobro věci.