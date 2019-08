Někde se tato tradice udržela, jinde se daří nábřeží znovu oživovat. Jsou však i taková místa, která jsou spíše pro ostudu.

Z těch prvních lze jmenovat například Litoměřice. Střelecký ostrov není jen místem pro sportovce, ale i místem kulturních akcí a malou oázou klidu v jinak rušném městě. Labské nábřeží ve Štětí je pro změnu na opačném konci stupnice. Přitom i to bývalo plné života, a mohlo by znovu být, jenže…

Projdete-li se po štětském nábřeží dnes, je to bída. Tráva skoro po kolena, břehy zarostlé, staré lavičky stojí opuštěné v „zemi nikoho“, protože sypané chodníčky jsou dávno pryč. Oprýskané houpačky a dosluhující skate park kráse také zrovna moc nepřidají.

Pokud se chcete vydat dále za loděnici až k místu zvanému „Placák“, musíte v sobě, a to bez nadsázky, najít trochu odvahy. Cesta chvílemi připomíná dobrodružnou výpravu do pralesa a na „Placák“ noha zaměstnance komunálních služeb také již nějakou tu dobu nevstoupila. Na to, zajít si na piknik s přáteli, zahrát si badminton nebo jen tak posedět na dece, můžete u Labe rovnou zapomenout. A je to velká škoda. Ono totiž ve Štětí není moc kam jinam na procházku vyrazit. Na revitalizaci labského nábřeží přitom vzniklo tolik projektů, ale ty zůstaly bohužel jen na papíře.

Před lety vedení města vypovědělo smlouvu s externí firmou a zřídilo Štětské komunální služby s tím, že se o zeleň a úklid bude starat samo. To, že úklid města a péče o městskou zeleň není práce jednoduchá, nikdo asi zpochybňovat nebude, ale město není jen trávník v centru, ale i to labské nábřeží. Možná na úklid a péči o něj opravdu nejsou kapacity, ale těžko se to bude vysvětlovat, když obyvatelé města vidí zaměstnance „komunálek“ pracovat v houfu jen v centru, nebo posedávat u dětských hřišť a na obrubnících.

Ročně se do „komunálek“ investují nemalé částky na techniku a mělo by to tedy být někde vidět. Takže paní a páni radní a zastupitelé, přestaňte řešit žabomyší spory kdo, s kým a za kolik, a když už na labském nábřeží nevybudujete nic nového, starejte se alespoň o to, co už tam je. Klidné a čisté místo ke sportu a odpočinku Štěťáci jistě rádi ocení.