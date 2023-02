V Litoměřicích proběhla další z veřejných akcí majících za úkol odstranit sochu sovětského vojáka. Sovětského, nikoliv rudoarmějce. To je z hlediska historie zásadní rozdíl, protože většinu Československa osvobodila nikoliv sovětská, ale Rudá armáda. Dáno je to opět historickým vývojem z doby, kdy na území tehdejšího carského Ruska proti sobě stáli bělogvardějci a rudoarmějci. Kdyby se jednalo jen o vojensko-taktické hledisko, tak by Prahu nejspíš osvobodil americký generál George Smith Patton. K tomu ale nebyla politická vůle daná mezinárodními dohodami a demarkační linií, které už před koncem války jasně deklarovaly, že Československo spadne do sovětské vlivové zóny. Buďme vděčni Rudé armádě, jejíž vojáci skutečně na našem území umírali. Se sochou Rudoarmějce by asi v Litoměřicích nikdo problém neměl. Se Sovětem naopak ano.