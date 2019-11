Jde o kartu, na kterou si osaměle žijící senior nebo zdravotně postižený zaznamená všechny své choroby, alergie, léky, které bere, a také kontakt na nejbližší příbuzné. Formulář vyvěsí doma na nějakém viditelném místě, třeba připne na lednici nebo na vnitřní stranu dveří.

Na jednu stranu jistě výhoda a přínos v péči o staré lidi, s ohledem na moderní dobu ale také trochu paradox. Zejména kvůli v dnešní době často skloňovanému GDPR, čili ochraně osobních údajů. V tomto směru může být takový projekt spíše na škodu, než k užitku. Hodně lidí se na to vymlouvá, řada na to poukazuje v případě vyplňování různých úředních záznamů. GDPR může časem ovlivnit projekt pro seniory.

Právě s ohledem na toto je nevýhodou seniorské obálky fakt, že údaje v ní jsou snadno dostupné i těm, kteří by se k nim nikdy neměli dostat. Teoreticky a v krajním případě totiž do informací o zdravotním stavu může nahlédnout kdokoliv, kdo se dostane do bytu či domu. Ať už to jsou rodinní příslušníci, návštěvy, řemeslníci, pošťačka, nebo i podomní prodejci energií.

Nešlo by v době počítačů a chytrých mobilů řešit i tento projekt více digitálně a automaticky? Navíc informace, které má senior zapsat do seniorské obálky, a především je průběžně aktualizovat, už digitálně v určité formě existují. Lékaři v současné době předepisují lék přes elektronický recept.

Stačilo by tedy, aby se záchranná služba mohla podívat do zpřístupněného systému a sama zjistila, jaké léky má pacient předepsané.