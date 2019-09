Velkými patrioty místa jejich původu a také jeho velkými pomocníky jsou odsunutí Němci s kořeny na Litoměřicku ze spolku Freundeskreis Fulda – Leitmeritz. Jejich pozitivní vztah k městu se zdaleka neomezuje na sentimentální výpravy na pár hodin do Litoměřic. Jsou v čilém kontaktu s místními a hlavně tu podporují studenty.

Freundeskreis letos už podeváté sehnal peníze dvěma nadaným gymnazistům na nákladnou Letní univerzitu ve Fuldě. Dvě studentky se během měsíčního studijního pobytu potkaly s desítkami mladých nejen z Německa, ale z celé Evropy i USA. Díky této zkušenosti mají přinejmenším výborně nakypřenou půdu pro to, aby se třeba podívaly do Evropy na delší dobu i v rámci studijního programu Erasmus, až budou na vysoké škole.

Možná jen čeští účastníci Letní univerzity ve Fuldě mají to štěstí, že jim hradí náklady někdo jiný než rodiče. Není to žádná legrace. Jen školné pro jednoho představuje v přepočtu nějakých 68 tisíc korun. Na litoměřickém gymnáziu takto hrazený prázdninový pobyt rozhodně vítají. Studenti totiž jinak zpravidla preferují angličtinu. „Letní univerzita ve Fuldě je pro nás cesta, jak motivovat studenty k němčině,“ potvrzuje profesorka Kateřina Vomáčková, která byla u startu projektu v roce 2011.

Někdo by mohl říct, že podobné skupinové mezinárodní pobyty pro mladé už se přežily. Hranice jsou přece již dlouho otevřené a ekonomická situace Čechů dost dobrá na to, aby do zahraničí mohli vyrážet mladí s rodiči. Jak ale připomíná historik Filip Hrbek, který je u spolupráce litoměřického gymnázia s Freundeskreisem už pěknou řádku let, mladí do zahraničí sice s rodiči jezdí, bohužel při tom ale leckdy zemi a její obyvatele vůbec nepoznají.

Pokud se neomezí na návštěvu nákupních center, bývá pro ně často nejzazším dotykem s navštívenou destinací zprostředkování delegáta. Takový studijní pobyt 17letého, kterého na Letní univerzitě „hodí do vody“ velkého světa, aby se v ní naučil plavat, je dar k nezaplacení. Díky litoměřickým patriotům z Fuldy je to ale dar zaplacený.