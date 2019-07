Další majitelé ztracených pejsků a kočiček si z ní ale snad příklad nevezmou. Jinak bychom ve městě měli brzy místo poutáků na kulturu a čistého mobiliáře ZOO.

Paniččino svérázné počínání trochu připomínalo energii dřevních graffiťáků, kteří byli schopni přes noc „zbombit“ svými výtvory celý vlak nebo ulici. Roztomilý Jack visel na odpadkových koších, pytlech s živinami pro nově zasazené stromky i sloupech a dalších plochách s veřejným výlepem. Tam si panička nebrala servítky a nahusto přelepila plakáty anoncující nadcházející kulturní akce, i když měla dost volného prostoru vedle.

Od čtenářů jsme to minulý týden schytali za to, že jsme se nad tak energickým počínáním pejskařky z Prahy trochu pozastavili. Mají pravdu: účel světí prostředky, a pokud zaplavení středu města letáčky s Jackem vedlo k nalezení milovaného pejska, je to jednoznačně dobře. Jeho panička ale mohla aspoň část z ušetřeného nálezného věnovat výletu do Litoměřic, aby si po sobě sama uklidila.

Plakátky se ztraceným mazlíčkem, které mohly být po Litoměřicích k vidění. Foto: Deník / Jaroslav Balvín

Škoda nebyla nijak závažná, a kdyby šlo jen o ni, nemělo by ani smysl o věci psát. Pejskařčino počínání by se ale nemělo stát precedentem pro majitele dalších ztracených domácích mazlíčků, kteří vyvěšují letáčky „inteligentně“. Mimochodem, ve městě se objevil už i leták webu Psí detektiv upozorňující na ztracenou kočku. Server hledá zvířata za poplatek. Dochází tak k paradoxu, kdy za černý výlep lidé někomu platí. A to by se dít skutečně nemělo.