Tím místem prošly velké dějiny. Dnes tak ale krajina zarostlá nálety a křovisky nevypadá. Řeč je o prostoru před vstupem do bývalé nacistické podzemní továrny Richard na severozápadním okraji Litoměřic.

Jaroslav Balvín, Litoměřický deník | Foto: Deník

Ke konci války tu umírali lidé na nucených pracích. Chodili na ně z nedalekých kasáren. Dát proto místu pietní ráz, o to usiluje badatel z Litoměřicka Tomáš Rotbauer. Do svých plánů teď vtáhl vedení Litoměřic i další partnery. Velké plány nejspíš vyjdou jen z malé části. Přínosné je ale už jen to, že se diskutováním o nich znovu připomenou události války i její místní oběti.