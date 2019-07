Plastika by měla, dle prohlášení litoměřické ODS, připomínat nejen dalším generacím, ale i té současné, co se 17. listopadu 1989 událo. Ta totiž podle všeho asi již trochu zapomněla, jak to u nás před 30 lety vypadalo.

Plastika má být umístěná v historickém centru na Mírovém náměstí a znázorňuje trikoloru připnutou spínacím špendlíkem na nároží domu. Autorka návrhu, Alžběta Kumstátová na facebookovém profilu ODS Litoměřice mimo jiné vysvětluje: “ Spínací špendlík spojuje něco, co nedrží dohromady, je roztržené, rozbité. S pohledem na dnešní rozdělenou společnost najednou dostává hlubší význam.“ Jenže…podle komentářů pod tímto příspěvkem se to nedaří. Svým komentářem to shrnul Lukáš Pařízek z Litoměřic, který píše: „Trikolora z pevného materiálu vlající ze zdi rakouské banky na Litoměřickém náměstí - další část reklamního smogu. Vítejte v současném lunaparku královského města.“ Nelze popřít, že litoměřické centrum je, jako střed městské památkové rezervace, zaplevelené plakáty, poutači, cedulemi a všudypřítomnou reklamou. Na druhou stranu… jedna plastika navíc by se tam klidně ztratila.

Má ale opravdu smysl vytvářet v Litoměřicích další „pietní“ místo k události, která je v České republice poměrně rozporuplná? Řekněme si rovnou, že nemá. Mnoho lidí totiž s odstupem let vnímá 17. listopad spíše negativně. Ne jako začátek nové, lepší doby, ale naopak, jako den, který odstartoval dobu, která se jim nelíbí. Navíc se v Litoměřicích nalézají již dvě místa věnovaná obětem komunismu a pádu totality. Pamětní deska je v podloubí u radnice a tradičním vzpomínkovým místem je busta Václava Havla ve stejnojmenném parku. Má-li však litoměřická ODS potřebu tuto událost připomínat může vydat knihu, uspořádat setkání pamětníků a disidentů, přednášku nebo vzpomínkový filmový večer. Na setkání nebo přednášku totiž přijdou jen ti, které to opravdu zajímá. Stejně tak si koupí tu knihu.

Pozitivní na celé věci je to, že plastika nevznikne z peněz města, ale z veřejné sbírky, na kterou přispějí jen ti, kteří o plastiku stojí, jenže… Náměstí je veřejný prostor, který patří všem obyvatelům města a tak by i oni měli mluvit do toho, jak vypadá. Podle mnohých komentářů a reakcí jsou tu i obyvatelé města, kteří plastiku nechtějí. I jejich hlas by tedy měl být vyslyšen. Jinak to totiž vypadá, že ODS nebuduje pomník 17. listopadu, ale sobě. A jak to u pomníků u nás v republice bývá, i tento může jednou někdo zbořit.