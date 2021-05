Foto: Deník

Dva a půl roku vězení s odkladem na 3,5 roku. Tak zní zatím ještě nepravomocný rozsudek, který padl 29. dubna u okresního soudu v jihočeských Strakonicích. Nebylo by to na tom samo osobě nic zvláštního, pokud by se nejednalo o historicky první rozsudek, kdy byl v naší republice někdo odsouzen za trávení dravců žijících ve volné přírodě.