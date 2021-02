Stalo se tak poté, co se ve čtvrtek 11. února vláda nedokázala na protáhnutí stavu nouze dohodnout s opozicí. Hrozilo tedy, že „nouzák“ nedělní půlnocí skončí.

Na pomoc proto o víkendu přispěchali hejtmani, kteří vládu o prodloužení sami požádali. Těžko lze ale souhlasit s premiérem, že čtrnáctidenní stav nouze sám o sobě je dobrou zprávou. Co se stane za oněch 14 dní, už nikdo neřekl. Skončí nouzový stav? Bude zase prodloužený? Dobrou zprávou pro občany by spíše bylo, aby vláda jasně řekla, jaká opatření budou platit a jaká – ta co se míjejí účinkem, platit přestanou.

Epidemii nemáme zatím pod kontrolou a počty nakažených rostou. Lidé ale spíše než vládní chaos potřebují znát alespoň hrubý náčrt toho, co bude v následujících týdnech.