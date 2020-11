S ochlazením a nastávající zimou přichází nová kratochvíle v podobě sportu s názvem Nakup a vrať. Ono totiž objednat takové zimní boty dítěti, kterému povyroste noha každé roční období, je opravdu kumšt.

Foto: Deník

Když už se vám u jednoho ze tří objednaných párů podaří trefit číslo, zjistíte, že botka nesedí třeba v nártu. Nezbývá, než je zase vrátit. To znamená opět je zabalit, dojít na poštu, vystát frontu a boty poslat zpět a čekat na peníze. Po cestě zpátky domů se můžete dítku mrznoucímu v podzimních teniskách pokusit vysvětlit, proč sice můžeme vzít psa ke kadeřníkovi nebo zajít koupit puget nevzhledných plastových kytek do místního obchůdku, ale už nemůžete zajít do malé obuvi v centru, kde jste mu před pár měsíci ty tenisky kupovali.